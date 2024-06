Retour sur le Lenovo Yoga Slim 7X, un modèle ARM léger et endurant, bientôt testé sur Clubic

En l'état, ce n'est pas gagné, puisque le Yoga Slim 7x s'appuie rigoureusement sur la même mouture du Snapdragon X Elite que le Vivobook.

Pour rappel, la puce de Qualcomm regroupe en effet, sous une seule appellation, un bouquet de quatre processeurs en réalité assez différents, aux spécifications distinctes. Le Lenovo Yoga Slim 7x et l'ASUS Vivobook S15 OLED s'appuient sur le X1E-78-100, et donc sur la mouture la moins rapide du Snapdragon X Elite. D'autres modèles Copilot+, comme le nouveau Microsoft Surface Laptop 7, misent pour leur part sur la référence X1E-80-100 déjà plus puissante. Mais nous aurons l'occasion de vous en reparler prochainement là aussi.

Quoi qu'il en soit, le Lenovo Yoga Slim 7x couple son processeur ARM à 16 Go de mémoire vive en LPDDR5X (8 448 MHz) et embarque un SSD de 512 Go (PCIe Gen 4). Sur le plan des connectiques, l'engin regroupe néanmoins seulement trois ports USB-C (USB 4), ce qui le désavantage par rapport à son concurrent taïwanais, et l'on y trouve un modem compatible avec les standards Wi-Fi 7 et Bluetooth 5.3.