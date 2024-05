ASUS dévoile le Vivobook S15, son premier PC armé de Copilot+ sous Windows 11 : prix, fonctionnalités, disponibilité

Parmi les améliorations permises par l'IA, on retrouve notamment les effets Windows Studio ainsi qu'une caméra ASUS AiSense IR. Les capacités de détection de présence de la caméra permettent une gradation adaptative, qui réduit la luminosité de l'écran lorsque l'utilisateur détourne le regard, et un verrouillage automatique lorsque celui-ci s'éloigne et le déverrouille à son retour.

Ce nouvel ASUS Vivobook S15 peut également se targuer d'être le premier appareil à intégrer l'application IA exclusive de la société, StoryCube. L'ordinateur sera également compatible avec la nouvelle fonction Recall, présentée récemment par Microsoft.