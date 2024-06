Microsoft Copilot+PC : à leur lancement, les ordinateurs à puces Intel et AMD n'auront pas accès à toutes les fonctions d'IA

Des mises à jour logicielles gratuites seront nécessaires pour les activer, et elles pourraient ne pas être disponibles avant la fin 2024, ont confirmé des porte-paroles de Microsoft et d'Intel au média The Verge. En d'autres termes, les seuls ordinateurs portables qui bénéficieront directement des aptitudes d'IA Copilot+ seront ceux alimentés par une puce Snapdragon X Elite de Qualcomm. Les acquéreurs d'un appareil sous processeur AMD ou Intel devront, pour leur part, attendre une mise à jour pour en profiter.