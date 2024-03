Découvrez "Super Resolution", la future nouvelle fonction de Windows 11

À l'occasion de la GDC 2024, qui s'est tenue du 18 au 22 mars à San Francisco, la branche DirectX de Microsoft a pu partager quelques détails croustillants au sujet de leurs futures innovations en matière de graphismes. Ainsi, la firme de Redmond en a profité pour lever le voile autour de DirectSR, une nouvelle API visant à faciliter l'intégration de Super Resolution dans la prochaine génération de jeux.

D'après les récents propos de Josué Tucker, responsable programmation chez Microsoft, « la super résolution est une technique de pointe qui sert à augmenter la résolution et la qualité visuelle des jeux ». Plus crucial encore, celui-ci affirme que « DirectSR est le chaînon manquant que les développeurs attendaient lorsqu'ils abordent l'intégration SR, offrant une expérience plus fluide et plus efficace qui s'adapte à tous les matériels ».