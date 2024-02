Windows 11 : bientôt une fonction IA pour améliorer la définition des graphismes de vos jeux vidéo

Aujourd'hui, les joueurs et les joueuses équipés de cartes graphiques modernes peuvent profiter dans certains titres de technologies propriétaires de super échantillonnage permettant d'améliorer les performances en jeu. Et si Microsoft proposait bientôt sa propre solution, directement au sein de Windows 11 ? Dans la build de test 26052, et donc potentiellement dans la future mise à jour publique 24H2, Neowin a en tout cas trouvé une fonctionnalité qui le laisse penser.