Intel fière d'annoncer que « plus de 50 jeux » sont XeSS : AMD et, surtout, NVIDA loin devant

Aujourd'hui et alors que son XeSS est encore tout récent, Intel n'est pas peu fière d'annoncer que « plus de 50 jeux » sont d'ores et déjà en mesure de tirer profit de la technologie. Image à l'appui, nous pouvons voir que la variété est de mise, même si le jeu Grid Legends – pourtant affiché – n'a en réalité pas encore été converti au XeSS. D'autres sont peut-être dans le même cas ?