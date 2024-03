Le DirectSR de Microsoft n'est pas prévu pour remplacer DLSS et FSR

Sur le blog officiel de Microsoft, Joshua Tucker – responsable programmation au sein de la société – est intervenu pour éviter toute confusion et préciser l'objectif réel de DirectSR.

« Nous sommes ravis d'annoncer DirectSR, notre nouvelle API développée en partenariat avec les fournisseurs de GPU afin de permettre une intégration parfaite de la Super Resolution (SR) dans la prochaine génération de jeux vidéo. Super Resolution est une technologie de point destinée à améliorer la définition et la qualité visuelle des jeux.

DirectSR est le chaînon manquant que les développeurs attendaient pour intégrer la SR. Elle leur offre une expérience plus fluide et plus efficace qui s'adapter aux différents matériels. Cette API autorise une intégration multi-founisseurs de la SR via des entrées/sorties communes permettant à un seul code d'activer divers solutions comme DLSS, FSR et XeSS.

DirectSR sera bientôt disponible dans le SDK Agility en preview publique ce qui permettra aux développeurs de le tester et de fournir des retours d'expérience. »

Le message est aujourd'hui on ne peut plus clair : DirectSR n'est pas une nouvelle technologie de sur-échantillonnage. Elle ne va pas concurrencer DLSS, FSR et XeSS, mais plutôt aider les développeurs afin qu'ils soient en mesure d'intégrer plus facilement les technologies NVIDIA, AMD et Intel. Cela dit, si cela simplifie le travail des développeurs dans ce domaine, c'est déjà une très bonne chose, simplement pas ce à quoi nous nous attendions.