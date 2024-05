Windows 11 : Microsoft déploie la preview de DirectSR, l’upscaling par IA qui unifie les principales technos du marché (DLSS, FSR, XeSS)

Fruit d'une collaboration entre Microsoft, AMD, Intel et NVIDIA, DirectSR est une API conçue pour standardiser la gestion du Super Resolution. Elle exploite donc les capacités des technologies existantes des constructeurs « via un ensemble commun d'entrées et de sorties », selon les termes utilisés par Josué Tucker, responsable programmation chez Microsoft.

À l'avenir, les développeurs n'auront plus qu'un unique code à implémenter pour intégrer le DLSS, le FSR et le XeSS. Cette nouvelle interface vise donc à faciliter et rationaliser l'intégration du SR, permettant ainsi aux développeurs de proposer une seule implémentation compatible avec un large éventail de configurations Windows.

La firme de Redmond affirme par ailleurs que DirectSR est une solution autonome qui élimine le besoin d'intégrer des SDK spécifiques à chaque constructeur ou d'inclure des bibliothèques logicielles propriétaires.