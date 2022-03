Windows 11 : comme sur Xbox, les jeux vont enfin profiter de DirectStorage

Comme toute technologie « récente », ou au moins récemment intégrée à un produit grand public, il n'est pas toujours aisé de la comprendre sans avoir pu lire quelques explications. Il faut donc savoir que DirectStorage est une API permettant aux jeux d'établir un accès direct entre le stockage et la carte graphique sans passer par le processeur . Le jeu s'affranchit donc d'une étape pour charger encore plus vite les différents assets dont il a besoin pour fonctionner correctement et les temps de chargement sont plus courts.