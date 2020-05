Pourquoi la (très) prochaine mise à jour Windows 10 est une (très) bonne nouvelle pour les joueurs

La prochaine mise à jour majeure de Windows 10 approche à grand pas. Si nous avons déjà eu l'occasion de nous pencher sur les fonctionnalités qui vont débarquer sur l'OS, il est temps de regarder de plus près les bonnes nouvelles qui attendent les amateurs de jeu vidéo.

Windows a droit chaque année à deux mises à jour de fonctionnalités importantes : une au printemps (avril/mai) et une à l'automne (octobre/novembre). Nous profiterons donc dans peu de temps d'une update majeure : Windows 10 2004 , aka 20H1.

Il y a quelques semaines, Microsoft annonçait DirectX 12 Ultimate. Cette évolution de DirectX 12, qui sera disponible sur Xbox Series X, arrivera donc sur nos PC très prochainement via la mise à jour 2004.

Pour rappel, DirectX 12 Ultimate apporte des améliorations quant à la technologie ray tracing. Certaines d'entres elles concernent directement les développeurs, qui vont disposer de plus de possibilités et d'une plus grande marge de manœuvre dans l'utilisation de cet outil.

En ce qui concerne le ressenti des utilisateurs, cette nouvelle version va aussi permettre d'améliorer les rendus du ray tracing générés par les moteurs de jeu, notamment lors des déplacements de personnages ou de caméra et lorsque de nouveaux objets apparaissent à l'écran.

Mais DirectX 12 Ultimate ne s'arrête pas au ray tracing et s'accompagne aussi de tout un tas d'autres features. Parmi elles, le « Variable Rate Shading » (VRS), qui permet d'ajuster le shading des jeux en temps réel pour gérer au mieux les ressources du GPU, entraînant ainsi, en théorie du moins, un gain de frame rates.