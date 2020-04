Windows 10 : la mise à jour de mai va aussi améliorer les performances de vos disques

Un Windows 10 plus optimisé que jamais

Source : TechPowerUp

Il sera possible de télécharger la nouvelle mise à jour majeure de Windows 10, 2004 . Cette dernière apportera évidemment son lot de nouveautés et de correctifs, avec notamment de nouvelles icônes, une meilleure gestion des applications ou encore un système de mises à jour et de réinstallation revu et corrigé.Cette mise à jour «» va également se charger d'optimiser la fastidieuse indexation de fichiers via Windows Search. Microsoft aurait complètement revu sa copie, avec une fonctionnalité nettement plus véloce. Un moindre mal, quand on sait à quel point cette tâche mettait à genoux certains PC...La mise à jourest d'ores et déjà en déploiement du côté des Windows Insiders, et devrait arriver dans les prochaines semaines sur tous les ordinateurs dotés du dernier OS de Microsoft.