Microsoft s’apprête à tourner la page de Windows 10. Le 14 octobre 2025, le support gratuit prendra fin, laissant plusieurs centaines de millions de machines dans une situation bancale : pas vraiment bonnes à jeter, mais plus vraiment sécurisées non plus. Il n’en fallait pas plus à l’équipe de KDE pour dérouler son opération séduction à destination des utilisateurs et utilisatrices que Redmond s’apprête à laisser sur le bord de la route.