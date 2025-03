Ce qui devait arriver arriva : Windows 10 s'apprête à tirer sa révérence. Eh oui, Microsoft a d'ores et déjà commencé à envoyer des e-mails aux utilisateurs de Windows 10 pour leur rappeler que la fin du support est fixée au 14 octobre 2025. L'objet du message est on ne peut plus clair : « La fin du support pour Windows 10 approche ». Dans son e-mail, l'entreprise propose à ses clients des liens permettant de vérifier si leur appareil est compatible avec Windows 11. Le cas échéant, ces derniers devront passer à la caisse et se procurer un nouvel ordinateur.

Dans une section FAQ, le géant américain précise que le support de Windows 10 cessera à la date butoir et qu'aucune alternative payante ne sera proposée pour les particuliers. L'entreprise rappelle que les PC sous Windows 10 continueront de fonctionner, mais sans mises à jour, les rendant ainsi plus vulnérables aux cybermenaces. De plus, certaines applications pourraient ne plus fonctionner correctement à compter du 14 octobre prochain. Vous voilà donc prévenus.

La firme suggère également de recycler les anciens appareils en cas de changement et insiste, bien entendu, sur les bienfaits de Windows 11 en matière de sécurité et de performances.