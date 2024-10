yomiel

Une partie importante du non upgrade est lié à la vétusté du matériel, où il n’est pas officiellement possible de passer à Windows 11.

Dans les derniers mois de Windows 10, Microsoft donnera peut-être un moyen plus simple et « officiel mais pas recommandé » pour upgrader les anciens PC en quelques clics, car si bien il existe une méthode avec RUFUS et Ways to install Windows 11 - Microsoft Support , ce n’est pas forcément aisé pour les gens qui ne s’y connaissent pas.