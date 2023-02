Aujourd'hui est le premier jour du reste de la vie de... Windows 10

De ce fait, l'activation de Windows 10 ne sera pas non plus totalement fermée. Quand bien même la vente de clés de ce système venait à se tarir, il est toujours possible d'acheter une clé Windows 11, puis de repasser sur Windows 10.

De même, l'activation de Windows 10 est encore possible avec des clés de Windows 7 et 8.1, et, par voie de conséquence, de Windows 11. Si Microsoft opère une nette coupure avec son système d'exploitation sorti en 2015, rien n'empêche encore les habitués de continuer à l'utiliser.

La situation risque cependant de changer en octobre 2025, marquant par la même occasion son 10e anniversaire. Sans mises à jour régulières, Windows 10 risque d'être vulnérable à une foultitude de malwares, forçant plus ou moins subtilement le passage à Windows 11. Ou le fameux Windows 12 boosté à l'intelligence artificielle, dans l'hypothèse où ce système sera déjà sorti d'ici là.