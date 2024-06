Windows 10 : ce service repousse la date de péremption du système d'exploitation jusqu'à 2030

Kratof_Muller

« les compatibilité de programme sur linux », ce n’est plus vraiment un pblm, il y a wine qui assure au moins 90% de compatibilité, le seul hic en effet ce sont les pilotes pour des interfaces spécifiques et peu utilisées.

Par exemple j’ai une interface audio (carte son) Akai EIE Pro, c’est une super carte son, le pilote que j utilise est un pilote W7 car il n’y en a pas eu d autres mis à jour, sur Linux un utilisateur a développé un mappage des ports mais, cela n est est en rien un pilote fonctionnel ou utilisable, donc bien obligé d utiliser Windows.

Sinon Windows ( et google chrome), c 'est télémétrie à gogo et conso de ram à obsolescence programmée, de plus KDE Plamsa est de très très loin tout OS confondu le plus beau gestionnaire de fenêtres jamais proposé à ce jour, windows ou MacOs à coté , c est juste de la daube.