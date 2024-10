LedragonNantais

W7 est, et restera le meilleurs OS que M$ ai jamais. W10 à une interface inergonomique et confuse comme pas possible, surtout par rapport au menu démarrer et au panneaux de configuration qui est un bordel sans nom comparé à la simplicité de celui de 7. Y a je ne sais combien de télémétrie et de process en plus par rapport à 7 que je ne peu pas désactiver (j’en ai shooté autant que j’ai pu sur mon install en janvier, mais même optimisé au max, je suis à 110 process en idle contre 49 sur mon 7).

Il reste toutefois bien plus stable et moins intrusif que 11. Ça sera probablement mon dernier Os de chez M$, et je me tournerais probablement vers linux par la suite.