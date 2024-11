Sur les pages de support, Microsoft affiche désormais la couleur : Windows 10 touche à sa fin, et mieux vaut le savoir. Partout, les messages clignotent et rappellent que le système sera privé de mises à jour gratuites après octobre 2025. Quant au téléchargement, il se fait dorénavant plus discret, avec des étapes d’installation de plus concises. Dernièrement, les recommandations ont légèrement évolué, faisant disparaître les mentions relatives aux DVD d’installation pour mettre l’accent sur l'usage de clés USB et des machines virtuelles. Il semblerait que Microsoft ait décidé de simplifier la vie… pour celles et ceux qui choisissent Windows 11. En clair, Windows 10 n’a plus sa place sur les PC physiques.