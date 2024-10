Déployée auprès des insiders membres des canaux Beta et Release Preview, la prochaine mise à jour de Windows 10 devrait intégrer de nouvelles fonctionnalités déjà intégrées à Windows 11, à commencer par l’ajout d’un bouton « copier le fichier » dans le menu de partage, et de la prévisualisation des informations concernant le document spécifié (icône et taille). Deux fonctions certes discrètes, mais qui participent à une expérience utilisateur plus fluide et plus intuitive pour celles et ceux qui manipulent régulièrement des documents via les options de partage.