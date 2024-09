Repéré et testé par nos confrères et consœurs de Windows Latest, le menu Partagés n’est pas encore opérationnel pour celles et ceux ayant reçu la build concernée. Néanmoins, des indices suggèrent qu’elle sera également compatible avec les ID Microsoft Entra, et que les licences scolaires comme professionnelles pourront y retrouver les documents partagés au sein de leur espace commun.