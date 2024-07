Windows 11 : ce que nous réserve la version 24H2 en 6 points

SPH

On verra ce que cela apporte. J’aurais mieux aimé entendre parler de rapidité et de stabilité (et de sécurité) mais on fera avec.

Je suis septique quant à choisir entre W10 et W11. Avec W10, je pouvais exécuter facilement des outils d’une clé USB par exemple. Mais avec W11, cela m’est interdit.

Je travaille donc sous W10 et je joue sur un PC gamer sous W11 !