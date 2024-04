L'écran de verrouillage de Windows 11 accueille de nouveaux widgets, voici comment les afficher

Microsoft a tout d'abord introduit ses widgets sur l'écran de verrouillage de Windows 10. Ces derniers permettent à l'utilisateur de consulter la météo du jour dans sa ville ou à l'endroit où il se trouve, le trafic routier autour de sa position, ou encore quelques cours boursiers sélectionnés au préalable, en plus des sujets les plus populaires dans l'actualité et sur le Web.

Si les efforts de l'entreprise sont logiquement tournés vers la toute dernière version de son système d'exploitation maison, les équipes de l'éditeur n'en oublient pas pour autant les utilisateurs de l'ancienne mouture.

Windows 10 reste encore massivement utilisé chez les particuliers ou en entreprise, et des dizaines de millions d'utilisateurs n'ont toujours pas pu ou souhaité mettre à jour leur machine vers Windows 11. Malgré la fin prochaine du support de l'OS par Microsoft et l'arrivée de mises à jour de sécurité payantes, Microsoft souhaite offrir une expérience aussi complète que possible à l'ensemble de ses utilisateurs.