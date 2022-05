Les utilisateurs de Windows 11 auront bientôt accès à un choix plus large de widgets

L'arrivée de widgets tiers constitue en tout cas une bonne nouvelle. Les widgets natifs sont peu nombreux et n'offrent pas toujours un service des plus indispensables. Les utilisateurs d'Outlook et du pense-bête peuvent s'y retrouver, mais il s'agit surtout de widgets à but purement informatif : météo, trafic, actualités, Bourse… qui ont la mauvaise manie d'ouvrir Edge lorsque l'on clique dessus, même si ce n'est pas notre navigateur par défaut.

Microsoft semble en tout cas prendre au sérieux la question des widgets, puisqu'il teste en parallèle leur intégration directement sur le Bureau. Il ne s'agit encore que d'une expérimentation sur une version preview de Windows 11, avec un widget de recherche web qui peut être placé partout sur le Bureau, un peu comme sur la page d'accueil d'un smartphone Android. Mais l'on espère que les essais seront concluants et que la fonction sera déployée d'ici peu sur la version stable de Windows 11.