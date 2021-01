Windows 10 : bientôt un fil d'actus et la météo directement depuis la barre des tâches

Microsoft promet que ce flux est mis à jour en direct à l'aide de plus de 4 500 sources et, surtout, qu'il peut être personnalisé par l'utilisateur en fonction de ses intérêts. Cela passera visiblement par un bouton « plus d'histoires comme cela » ou « moins d'histoires comme cela » afin d'obtenir à terme un flux sur-mesure, bien qu'un système de sources et de thématiques plus classique aurait été appréciable.

Cela dit, Microsoft souligne bien que cette fonctionnalité est encore en développement, et donc sujette à potentiels changements.

Notez qu'il est bien entendu possible de masquer cette fonctionnalité de l'interface via un simple clic droit, tandis que pour pouvoir l'utiliser, il faudra absolument avoir installé la nouvelle version Chromium de Microsoft Edge. En effet, cliquer sur un article pour en savoir davantage ouvrira alors le navigateur.

Si tout va bien, cette nouvelle fonctionnalité devrait devenir accessible à tous les utilisateurs via la mise à jour majeure d'octobre prochain.