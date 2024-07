Windows 11 : Microsoft va encore améliorer la barre des tâches

Depuis environ trois ans, l'une des principales missions de Microsoft consiste à simplifier le fonctionnement de la barre des tâches de Windows 11. Souvent jugée moins flexible et ergonomique que celle de Windows 10, celle-ci a toutefois pu profiter de quelques améliorations ici et là pour rendre l'expérience utilisateur toujours plus agréable.

Poursuivant sur sa lancée, la firme américaine planche depuis de nombreux mois sur l'avènement de nouveaux éléments visant à rendre la barre des tâches de Windows 11 plus simple et personnalisable. On vous propose de découvrir les quelques changements attendus lors des prochaines semaines.