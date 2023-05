Windows 11 : cette fonctionnalité perdue revient avec la mise à jour de mai !

Si vous suivez les articles de Clubic avec une certaine assiduité, alors vous n'êtes probablement pas passé à côté de cette information : prochainement, Microsoft devrait laisser le choix aux utilisateurs et aux utilisatrices d'alléger leur taskbar en masquant la date et l'horloge. Dans la continuité de cette annonce, nos confrères de Windows Latest ont aujourd'hui découvert la présence d'une fonctionnalité cachée, à savoir la possibilité d'activer à nouveau les secondes dans la barre des tâches de Windows 11 ! Si cela était autrefois possible, il semblerait que l'option ait été supprimée en raison d'éventuels problèmes de performances causés par cette dernière.