Windows 11 : mettez-vous à jour, on vous dit quelles sont les nouveautés

Ces dernières semaines, les problèmes se sont quelque peu multipliés du côté de l'écosystème Windows. Après des soucis d'imprimante et de connexion avec les comptes locaux sur Windows 10, voilà que Spotify rencontre actuellement de sérieux problèmes avec Windows 11, et ce, depuis environ trois mois. Si la firme de Redmond a pris connaissance de ces problèmes, et qu'elle planche actuellement sur leur solution, force est de constater que l'accumulation de ces petits dysfonctionnements agace les utilisateurs et utilisatrices concernées.