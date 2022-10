Windows 11 2022 : la première mise à jour est là, voilà pourquoi vous devriez (vite) l'installer

Windows 11 KB5017389 est d'ores et déjà disponible via Windows Update, ou en téléchargeant le fichier correspondant sur le site officiel de Microsoft. Notez bien qu'il est possible de l'installer sur son système seulement si celui-ci est déjà sous Windows 11 22H2.

Avec cet update, Windows 11 passe en build 22621.608. Et les raisons de l'installer sur votre ordinateur sont nombreuses, à commencer par une nouvelle fonctionnalité qui vise à améliorer l'expérience octroyée par les widgets.

Un badge de notification rend les widgets rattachés à la barre des tâches plus dynamiques en alertant les utilisateurs lorsqu'ils ont une notification non consultée. En cliquant sur le badge, un élément d'interface apparaît pour informer rapidement sur la nature de la notification.