Windows 11 22H2 : les bonnes raisons d'installer la "2022 update" !

Windows 11 22H2 (appelée « Windows 11 2022 » par Microsoft) regorge en premier lieu de nombreux ajustements d'interface et cosmétiques.

Le menu Démarrer est le premier à proposer de nouvelles options pour organiser plus facilement ses raccourcis et ses applications. Dans les paramètres du système, il est désormais possible d'épingler plus d'applications ou de fichiers fréquemment utilisés, mais aussi de créer des dossiers accessibles immédiatement depuis ce menu. Windows 11 offre désormais différentes dispositions à essayer pour trouver la configuration qui vous convient le mieux.