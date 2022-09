Windows 11 22H2 : comment mettre à jour, où télécharger les ISO ?

Pour cette seconde et dernière option, elle consiste à installer Windows 11 directement à partir du fichier ISO, sans passer par l'emploi d'une clef USB ou d'un DVD, et s'adresse à celles et ceux qui utilisent une machine virtuelle. Pour monter le fichier ISO, après l'avoir téléchargé, faites un clic droit sur le fichier et ouvrez Propriétés.

Sélectionnez ensuite successivement les onglets Général, puis Modifier, ensuite S'ouvre avec, et choisissez l'explorateur Windows. Faites ensuite un clic droit sur le fichier ISO, cliquez sur Monter, et vous obtiendrez un disque de démarrage virtuel au format .exe. Double-cliquez dessus et lancer le téléchargement de Windows 11.