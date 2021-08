Téléchargez les premières ISO officielles de Windows 11

Attention néanmoins pour celles et ceux qui souhaiteraient opter pour le canal Developer. Microsoft a annoncé que les prochaines mises à jour pourraient être moins stables que la version actuelle. Il est toujours possible de se replier sur le canal Bêta pour éviter de potentiels bugs et autres écrans bleus.

Pour le grand public en revanche, il faudra encore patienter quelques mois avant de pouvoir installer Windows 11 sur les appareils, sous réserve qu'ils soient compatibles. Toutefois, vous pouvez d'ores et déjà acquérir une machine possédant les caractéristiques requises si ce n'est pas déjà le cas. Microsoft précise sur son site que celle-ci doit comporter au minimum un processeur d'au moins un GHz, « avec au moins deux cœurs ou plus sur un processeur 64 bits compatible ou un système sur puce (SoC) », 4 Go de mémoire RAM, 64 Go de stockage, disposer d'un démarrage sécurisé compatible UEFI, de la version 2.0 du module de plateforme sécurisée (TPM) et d'un écran supérieur à 9 pouces avec résolution HD (720p).

Même si l'appareil fonctionne sous Windows 10 , vous pourrez évoluer vers Windows 11 par la suite. L'extension plus large du nouvel OS de Microsoft ne se fera, en revanche, pas avant 2022.