Windows 11 : Microsoft part à la chasse aux images ISO et aux liens qui y mènent

Deux jours. C'est le temps qui nous sépare de l'événement virtuel « What's next for Windows », organisé par Microsoft et consacré à la présentation de Windows 11. Elle se déroulera donc en ligne, le 24 juin 2021. Et malgré les nombreuses fuites (images ISO, vidéos, etc.), de nombreux éléments de l'interface et certains détails de son fonctionnement restent un mystère.

On peut s'attendre à quelques changements quant à l'IU du Microsoft Store et à certains autres outils intégrés, mais pour l'heure, ces éléments ont su échapper aux leaks. Et bien sûr, la firme de Redmond préfèrerait dévoiler tous ces éléments lors d'un événement bien maîtrisé, afin de mettre au mieux en valeur son prochain système d'exploitation.

C'est pourquoi Microsoft part en guerre contre les images ISO de la préversion de Windows 11 (build 21996.1) en déposant des plaintes DMCA, afin de faire retirer tous les liens y menant.