frigolu

Quel cirque… Je suis toujours sous W10, j’étais en 1809 depuis 2018, je suis passé en 21H2 l’année dernière, et le support court jusqu’en 2032 (IoT). Je ne peux pas dire que les annonces de Microsoft me fassent le moindre effet. Je sais que l’IOT 23H2 est sortie en fin d’année dernière (et l’IoT 24H2 est sur le point de sortir) mais rien ne presse, on étudiera ça dans 2 ou 3 ans.

Idem pour MacOS, je suis encore sous Monterey sur une machine et je viens de passer à Sonoma sur une autre. Quelle est la nécessité (imprudente) de sauter sur les mises à jour de fonctionnalités ?