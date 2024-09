On garde toutefois espoir concernant son déploiement en Europe, et sa mise en conformité avec le DMA (Digital Markets Act). Le règlement adopté par l’UE prévoit en effet de lutter contre les pratiques monopolistiques et d’auto-préférence des géants du web, contraignant les entreprises visées à revoir leur stratégie de développement agressive, prenant rarement en compte l’intérêt des utilisateurs et utilisatrices finaux. C’est notamment grâce au DMA que Microsoft a finalement été obligée d’ajouter à Windows 11 une option de désinstallation complète pour ses services Edge, OneDrive et Bing, jusqu’ici intégrés en dur, sans possibilité de s’en débarrasser proprement, sous prétexte qu’il s’agissait de composants du système.