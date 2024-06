Copilot+ PC : Microsoft rétropédale sur Recall et rend la fonction de rappel facultative, comment la désactiver

Opt-out, puis opt-in. L'affaire avait fait grand bruit : en mai dernier, la firme de Redmond présentait fièrement ses tout nouveaux PC Copilot+, des ordinateurs surpuissants agrémentés d'une panoplie d'outils d'intelligence artificielle, dont la très controversée fonctionnalité Recall. Véritable mémoire virtuelle, celle-ci enregistrait de façon transparente et continue les moindres faits et gestes de l'utilisateur, dans un but de retraçabilité pour le moins contestable. L'annonce n'avait pas manqué de jeter un froid, entre inquiétudes liées à la vie privée et craintes de failles de sécurité pouvant mener au piratage de ces données personnelles capturées.

Face au tollé suscité par ce qui s'apparentait à un mouchard numérique intégré, Microsoft a finalement revu sa copie. Recall ne sera plus activée d'office à l'installation des PC Copilot+, et son utilisation rendra nécessaire le consentement éclairé des utilisateurs.