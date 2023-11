Windows Hello : l'authentification par empreintes digitales de Microsoft mise à mal, mais ce n'est pas de sa faute...

Vous connaissez peut-être Windows Hello, ce dispositif de connexion sécurisée, basé sur une « authentification biométrique ». En d'autres termes, Windows Hello permet à l'utilisateur de se connecter à ses appareils et applications avec son visage ou encore son empreinte digitale, sans oublier bien sûr un code PIN. À la demande de Microsoft, certains chercheurs en sécurité sont parvenus à dénicher certaines failles concernant le capteur d'empreintes.