Microsoft Entra, c'est le nouveau joujou high-tech de la firme de Redmond pour sécuriser l'identité numérique. Au cœur de ce dispositif, on trouve Face Check, une technologie de reconnaissance faciale dernier cri. Le principe est simple : l'utilisateur prend un selfie avec son smartphone, qui est ensuite comparé à sa photo d'identité officielle. On se passerait ainsi des méthodes archaïques comme compter des vélos sur un CAPTCHA, qui est de plus en plus abandonné, ou se remémorer le nom de son premier animal de compagnie.

La force de Face Check, c'est qu'il ne stocke aucune donnée sensible. Seuls les résultats des comparaisons sont partagés, garantissant ainsi la confidentialité des utilisateurs. Microsoft affirme même que son système est capable de détecter et de rejeter les tentatives d'usurpation les plus sophistiquées, deepfakes inclus.

Pour les entreprises, c'est autant de temps de gagné que de nouvelles barrières de sécurité. Face Check promet de réduire drastiquement les risques de fraude tout en simplifiant les processus d'authentification.