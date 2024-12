En France, le premier semestre 2024 a été le théâtre de cyberattaques d'une ampleur inédite, ciblant notamment deux importants organismes de tiers payant et France Travail. Au total, les données de quelque 33 et 43 millions de citoyens français auraient été compromises. Et l’on ne peut pas dire que le second semestre s’annonce plus clément. Début septembre, une nouvelle vague de piratages ciblait de grandes enseignes, parmi lesquelles Boulanger, Cultura, Truffaut ou encore Grosbill. Dans le butin, des dizaines de millions de noms, prénoms, dates de naissance, adresses. Soit autant d’informations qui, une fois recoupées, pourraient permettre de mener des campagnes de phishing efficaces, voire d’usurper des identités. La CNAV n’y a pas échappé non plus, avec le vol de données de près de 370 000 bénéficiaires de l’assurance vieillesse.