PhotoRec est un logiciel de récupération de données gratuit et open source conçu pour récupérer les fichiers perdus ou supprimés des disques durs, des clés USB, des cartes mémoire et d'autres supports de stockage. Il s'agit d'un outil en ligne de commandes disponibles pour Windows, macOS et Linux. Et il fonctionne aussi très bien sous DOS/Win9x, FreeBSD, NetBSD, OpenBSD, UNIX et Sun Solaris, pour les utilisateurs plus pointus.

Il utilise des techniques de découpage de fichiers pour les récupérer. Il recherche des signatures de fichiers spécifiques ou des en-têtes qui identifient le début d'un fichier, puis extrait les données jusqu'à la fin du fichier. Cette technique permet à PhotoRec de récupérer des fichiers même si le système de fichiers est endommagé, corrompu ou reformaté.

Malgré ce que peut sembler indiquer son nom, PhotoRec peut récupérer plus de 480 types de fichiers, y compris des documents, des photos, des vidéos et des archives. Il prend en charge un grand nombre de systèmes de fichiers, notamment FAT, NTFS, exFAT, ext2/ext3/ext4, HFS+, etc. Au total, ce n'est pas moins de 180 extensions de fichiers différentes.