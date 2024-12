Les alternatives à Google, nous l'avons vu, il y a en a donc un certain nombre, dans plusieurs catégories et beaucoup d'entre elles valent le détour pour protéger sa vie privée. Utiliser un service au quotidien tout en sachant qu'il n'y a pas de pistage se traduit par une certaine sérénité et replace d'emblée Internet en tant que prestataire de services avec un modèle économique clair, franc et direct pour les services disposant d'options payantes. Pour les autres, c'est l'occasion d'adopter un projet open source voire libre et de soutenir le mouvement.

Mais attention, adopter des solutions alternatives n'est toutefois pas une étape anodine. En effet, Google présente tout un écosystème de services complémentaires les uns aux autres dans une expérience homogène et particulièrement pratique au quotidien. Et c'est finalement ce point crucial qu'il faudra nécessairement oublier avec de nouvelles habitudes à mettre en place.

Cependant il est toujours bon de se rappeler qu'au cœur de ce processus, c'est votre vie privée que vous protégerez tout en aidant des éditeurs ou des communautés qui concoctent parfois de véritables pépites. Et d'ailleurs, n'hésitez pas à partager vos trouvailles.