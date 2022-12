Oups ! Vous utilisez LastPass ? Des hackers ont sans doute des informations vous concernant...

La situation est critique pour LastPass, mais l'entreprise tient à rappeler que les données volées sont toujours chiffrées et a priori illisibles par les hackers et tous ceux ayant accès aux informations : « Ces champs cryptés restent sécurisés avec un cryptage AES 256 bits et ne peuvent être décryptés qu'avec une clé de cryptage unique dérivée du mot de passe principal de chaque utilisateur à l'aide de notre architecture Zero Knowledge. Pour rappel, le mot de passe principal n'est jamais connu de LastPass et n'est ni stocké ni conservé par LastPass. »

Seul le mot de passe maître, défini au préalable par l'utilisateur, peut déchiffrer les mots de passe contenus dans le coffre-fort numérique. Un hacker peut tenter malgré tout de saisir des milliers de combinaisons pour espérer trouver le bon mot de passe principal, soit ce que l'on appelle une attaque par force brute.

LastPass estime malgré tout que cette technique n'apportera pas de résultats probants. « Il faudrait des millions d'années pour trouver votre mot de passe à l'aide des technologies de cassage généralement utilisées », ajoute le service en ligne.

L'entreprise exhorte malgré tout ses utilisateurs à ne pas réutiliser le mot de passe maître de leur compte sur d'autres sites web et les invite à rester vigilants face aux tentatives de phishing, avec des escrocs pouvant se faire passer pour LastPass elle-même afin de récupérer des informations personnelles.