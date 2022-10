Quelques heures seulement pour pirater un mot de passe par force brute : les RTX 4090 font des ravages

Au travers d'un échange sur Twitter, Sam Croley en dit un peu plus sur ses expérimentations avec la RTX 4090 en matière de sécurité. D'après lui, la dernière carte de NVIDIA a besoin de seulement un peu plus de 6 heures pour casser en force brute un mot de passe de 8 caractères comprenant des chiffres, des majuscules, des minuscules et des symboles. Cette estimation peut même être largement réduite si l'on couple plusieurs RTX 4090.

Plus impressionnant encore, placée entre de mauvaises mains, la RTX 4090 est visiblement capable de se mesurer à des protocoles d'authentification tels que le NTLM (New Technology LAN Manager) de Microsoft ou la fonction de hachage de mots de passe Bcrypt, souligne WCCFTech. Une efficacité préoccupante. Heureusement, le prix de la RTX 4090 pourrait à lui seul dissuader plus d'un pirate de s'en payer les faveurs : comptez plus de 2 000 euros en France pour l'acquérir.