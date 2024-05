Il peut falloir jusqu'à 26 billions d'années à un hacker pour cracker un mot de passe robuste de 16 caractères, changez vite les vôtres !

Cela va sans dire, mais c'est mieux en le disant : plus un mot de passe est court et simple, comme une suite de 4 lettres dans l'ordre alphabétique ou de chiffres, plus rapidement il sera craqué. Pourtant, en 2023, « 123456 » était le mot de passe le plus utilisé par les Français.

Et même si, dans l'absolu, aucun mot de passe ne sera jamais assez long ni assez complexe pour être inviolable, autant ralentir la tâche des hackers, qui pourront mettre jusqu'à des milliards d'années pour cracker les plus forts. C'est en tout cas ce qu'a mesuré le dernier rapport de chez Hive Systems. Entre quelques secondes et plusieurs dizaines de billions d'années sont nécessaires pour pirater un mot de passe, en fonction de sa longueur et de sa complexité.