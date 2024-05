Google annonce que ses passkeys ont été utilisés plus d'1 milliard de fois en un an. Bientôt votre tour ?

Il faut dire, comme le note l'entreprise américaine, que les passkeys sont à la fois très simples à utiliser, et beaucoup plus sûrs. « Les passkeys sont faciles à utiliser et résistants au phishing, car ils reposent uniquement sur l'empreinte digitale, le balayage du visage ou un code PIN, ce qui les rend 50 % plus rapides que les mots de passe » a-t-il ainsi été expliqué.

Google est tellement sûr de leur efficacité qu'il va bientôt ajouter l'option à son Programme Protection Avancée, qui a pour objectif de protéger numériquement les personnes à risque comme les journalistes ou les militants des droits de l'homme.

Et la société californienne est loin d'être la seule à se mettre à fond à ce système d'authentification. Ne serait-ce que récemment, on apprenait que les passkeys faisaient aussi leur arrivée sur X, ainsi que sur WhatsApp. Ce système est-il destiné à devenir le premier moyen d'authentification dans les années à venir ?