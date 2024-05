Bitwarden Authenticator débarque sur Android et iOS

Les utilisateurs et utilisatrices de Bitwarden la connaissaient en tant que fonctionnalité payante du service. Désormais, même les non-abonnés pourront en profiter. Accessible sans création de compte, Bitwarden Authenticator s’émancipe du gestionnaire de mots de passe et devient une application mobile indépendante, toujours open source. Dans le détail, l’outil permet de générer des codes A2F limités dans le temps, destinés à renforcer la sécurité des accès aux comptes en ligne. D’un point de vue pratique, tout le monde peut y associer autant de comptes protégés par la MFA que souhaité à l’aide d’un QR code ou en saisissant manuellement les URL, identifiants et mots de passe associés. Les codes TOTP sont renouvelés toutes les 30 secondes et uniquement accessibles sur l’appareil qui les génère.