L'excellent gestionnaire de mots de passe Bitwarden investit... dans un futur sans mots de passe

Bitwarden

Bitwarden est facile à utiliser, compatible avec Android et iOS et ses tarifs sont vraiment abordables. C’est aussi l’un des gestionnaires de mots de passe les plus sûrs, car son code source est accessible à tout le monde. Sa version gratuite offre les fonctionnalités de base dont vous avez besoin, y compris la possibilité de synchroniser autant de mots de passe que vous le souhaitez entre tous vos appareils, la prise en charge de l’authentification multiple (via une application ou une clé physique de type « Universal 2 Factor », YubiKey, Duo) et le partage. Dommage que sa version Premium n’intègre pas l’option « personne de confiance ».