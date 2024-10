Et pour cause : cette portabilité pourrait bien avoir un impact réel sur les préférences des utilisateurs et utilisatrices en matière de gestionnaires de mots de passe. Avec une interopérabilité améliorée, chacune et chacun sera plus libre de sélectionner des outils répondant à ses besoins spécifiques, mais aussi d’en changer sans craindre de perdre ses identifiants en cas de changement de plateforme.