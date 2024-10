max6

je vous dirais quand même:

enfermé dans un système que ce soit un problème de gestionnaire de mot de pas ne change rien au fait qu’on est enfermé dans un système alors tant que ce sera le cas pour moi le passkey n’est pas envisageable.

Le mot de passe ne protège en rien contre le fournisseur au singulier mais là on parle bien de mettre tous les passkey chez le même fournisseur donc en cas de problème c’est tout nos « fournisseurs » qui sont concerné d’un seul coup ce ne me semble être la même échelle ne vous en déplaise.

appareil de confiance qui disparait ne me semble pas être du tout la même chose que l’oubli du mot de passe principal, il existe bien des manière de « sauvegarder » mot de passe principal y compris un papier et un crayon aussi long soit-il et un papier c’est facile à planquer. Je ne crois pas que je puisse recopier l’appareil de confiance sur une feuille de papier.

J’aimerais bien être aussi certain que vous que mes données biométrique ne « tomberons » jamais entre de mauvaises main cependant on a déjà par le passé eu des surprises étonnantes à ce sujet…

Je ne vois en quoi les passkey qui aujourd’hui sont non interopérable seraient plus fiables qu’un gestionnaire de mot de passe local avec une base de donnée cryptée (le mot de passe maitre n’étant sur aucun réseau et changé régulièrement) éventuellement sauvegardée sur un cloud de confiance (soit dit en passant payant hébergé par contrat dans un pays qui protège ces données) lui aussi chiffré et protégé par un mot de passe le tout évidement en utilisant systématiquement la MFA sur un appareil différent.