Face aux mécaniques de plus en plus contestées des mots de passe, qu'il s'agisse de leur sécurité parfois douteuse ou de leur manque de praticité, la promesse des Passkeys s'avère particulièrement intéressante pour quiconque possède de nombreux comptes en ligne. Mais, comme pour toute nouveauté d'envergure dans le monde numérique, un projet de cette ampleur ne peut être véritablement efficace et accepté par le plus grand nombre s'il n'est pas adoubé par les grands noms d'internet. Ainsi, si l'on considère l'intérêt indéniable porté par des acteurs tels qu'Amazon, Facebook (Meta), Google, Apple, Microsoft, Netflix, Paypal, Qualcomm, Visa ou Samsung, nul doute que les passkeys devraient s'imposer à l'avenir. Reste à savoir si les mots de passe sont amenés à survivre à cette implémentation, ou si les passkeys s'imposeront comme la norme de sécurité dans le cadre d'une authentification sur une plateforme.

Il y a encore quelques mois, seuls les appareils Apple étaient concernés par cette technologie. Désormais, avec la prise en charge de la technologie par Google, il est également possible d'employer des clés de passe sur Android également (à condition de posséder une version d'Android supérieure à 9.0). Autrement dit, l'implémentation de la technologie à grande échelle a déjà débuté, et les chances pour qu'il s'agisse du nouveau standard dans les années à venir sont désormais assez énormes.

Cependant, les mots de passe ont encore de beaux jours devant eux : une longue période de transition devrait prendre place pour plusieurs raisons. D'abord, il faut laisser le temps aux utilisateurs de se faire à l'idée et de constater par eux-mêmes les avantages et inconvénients du système. Par ailleurs, les services web et applications vont également devoir s'adapter à cette nouvelle solution et revoir complètement leur processus d'authentification, ce qui peut prendre un certain temps. Si dans l'ensemble, les passkeys s'avèrent être une alternative plus rapide, pratique et sécurisée aux mots de passe, il va cependant falloir prendre son mal en patience pour les voir dominer le monde numérique.