Comme annoncé en début de mois, Edge prendra le relais. Les mots de passe et adresses déjà synchronisés avec le compte Microsoft resteront accessibles via le navigateur. En revanche, pour celles et ceux qui préfèrent éviter le stockage de leurs identifiants dans un navigateur, ou qui n’utilisent pas Edge au quotidien, il faudra impérativement penser à les exporter au format CSV avant le 1er août. À défaut, les données non synchronisées seront définitivement perdues, sans recours possible.